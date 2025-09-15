Rigore su Nkunku, Gravina conferma: “Errore evidente”
Rigore su Nkunku, Gravina conferma: “Errore evidente”

Edoardo Pettinelli
Milano
15 Settembre, 11:50
Gabriele Gravina
Disastro al VAR in Milan-Bologna: rigore clamoroso negato al Milan. Gravina commenta l’episodio e ammette l’errore arbitrale.

Intervenuto a Radio Anch’io Sport, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato del clamoroso episodio da rigore negli ultimi minuti di MilanBologna.

Nella stessa azione si contano tre falli da rigore su Nkunku: Lucumí spinge l’attaccante rossonero con le mani e lo colpisce con la gamba mentre stava prendendo posizione davanti a lui, senza possibilità di intervenire sul pallone; successivamente, Nkunku si rialza e viene colpito sul piede da Freuler. L’arbitro Marcenaro aveva inizialmente indicato il dischetto punendo l’intervento di Freuler, ma dopo il richiamo del VAR è andato a rivedere l’azione ed è tornato sui suoi passi. Ora lo stesso Marcenaro e i suoi collaboratori al VAR rischiano una sospensione.

Le parole di Gravina

“Si tratta di un errore evidente ma quando parliamo di tecnologia andiamo avanti, non si torna al passato. La tecnologia ha ridotto di molto la percentuale di errori, basta vedere quei casi in cui arbitri, senza tecnologia, sono in dubbio e cercano palesemente un riscontro”.

