Nesta sul Milan: “Ha un’identità forte, e sul ritorno di Maldini…”

Alessandro Nesta parla del Milan attuale e del possibile ritorno di Maldini: identità rossonera e amore eterno per il club.

Alessandro Nesta è stato recentemente ospite al podcast The Bsmt di Gianluca Gazzoli. In una lunga chiacchierata, l’ex difensore di Milan e Lazio ha ripercorso gran parte della sua carriera. Grande spazio è stato ovviamente dedicato al periodo in rossonero: ha parlato dell’approdo al Milan, della vittoria a Manchester in finale di Champions League contro la Juve e di alcuni ex compagni come gli storici colleghi del reparto difensivo, il suo capitano Paolo Maldini e quello che aveva designato come proprio erede, Thiago Silva.

Poi ha parlato anche della situazione attuale dei rossoneri, ed è proprio su questo punto che ci siamo concentrati. Ecco un estratto delle dichiarazioni più interessanti di Nesta sul Milan del presente.

Nesta sul Milan di oggi: identità e futuro

Sul Milan attuale:

“A me piace adesso questo Milan. È arrivato Tare, che è un direttore che ha esperienza e che ha messo a posto. Diciamo che tra l’uscita di Maldini e l’entrata di Tare, in quel periodo in mezzo lì a me il Milan non mi è piaciuto. Si era persa l’identità, non vedevo più niente. Peccato perché il Milan ha un’identità forte, una storia troppo forte per essere messa lì nel magazzino e non ascoltata, quella roba te la devi portare dietro. Ora il Milan si sta riprendendo.”

Se crede ad un possibile ritorno di Maldini:

“Sì. Sai perché? Paolo non lo dice, lo dico io. Per me Paolo Maldini può andare al Paris Saint-Germain, potrebbe andare in qualsiasi club, ma lui sta a casa perché per lui è il Milan o niente. Io la vedo così, per me lui è fatto per stare al Milan, il Milan è fatto per stare con lui. Poi la vita, le proprietà girano, cioè fanno scelte diverse, però credo che prima o poi l’amore ritornerà.”