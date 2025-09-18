Galeone su Udinese-Milan: “L’assenza di Allegri peserà”

Giovanni Galeone analizza Udinese-Milan: partita equilibrata in vista e il peso dell'assenza di Allegri in panchina per i rossoneri

Giovanni Galeone, ex allenatore e giocatore dell’Udinese, prossima avversaria del Milan in campionato, ha commentato ai microfoni del Messaggero Veneto la sfida dei friulani contro i rossoneri.

Ecco un estratto delle sue dichiarazioni sul Milan e sulla prossima partita:

“Il Milan di Max è da podio e l’Udinese è la squadra più fisica e preparata d’Italia, difficilissima da battere per tutti. Mi aspetto una partita equilibrata, un pareggio. Penso che il Milan cercherà di fare la partita contro una squadra tosta e ben diversa dal Bologna; credo che il risultato dipenderà dalle palle inattive, là dove l’Udinese è fortissima in area avversaria. Ecco, diciamo che fino a quando l’Udinese si farà sentire in attacco, allora avrà buone possibilità”.

Allegri assente per squalifica

Galeone ha poi parlato del peso dell’assenza di Massimiliano Allegri in panchina:

“Peserà molto direi, perché la sua presenza è sempre molto impattante. Assieme a Gasperini è il più bravo nella lettura della partita, quindi sa perfettamente come e dove intervenire per far soffrire l’avversario. Certo, adesso ci sono i telefonini e i collaboratori che passano subito un ordine al secondo in panchina, ma non è la stessa cosa della comunicazione diretta in campo con la squadra; quindi credo che sarà un’assenza importante, anche se non determinante”.