Milan Futuro, oggi alle 15 la sfida casalinga contro il Leon

Milan Futuro-Leon, sfida valida per il campionato di Serie D: la squadra di Oddo cerca continuità dopo il successo in rimonta col Pavia

I ragazzi del Milan Futuro allenati da mister Oddo scendono in campo oggi alle 15 per la gara di Serie D contro il Leon. Quella di oggi, in realtà, sarebbe dovuta essere la prima giornata di campionato, ma a causa delle numerose convocazioni dei giovani rossoneri nelle rispettive nazionali giovanili la partita era stata posticipata e viene recuperata soltanto adesso.

L’avvio di stagione in Serie D

Il debutto in campionato del Milan Futuro è così arrivato alla seconda giornata, con una vittoria sofferta ma preziosa in casa del Pavia. Sotto nel punteggio, la squadra di Oddo ha trovato la forza di ribaltare la partita imponendosi 2-1 grazie ai gol di Branca e Perina nel finale. Un successo che ha dato morale e fiducia al gruppo, che cercherà oggi di fare di tutto per confermarsi.

Alle 15, allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, i rossoneri ospitano il Leon, reduce invece da un pareggio. Una sfida che rappresenta un test importante per misurare le ambizioni della squadra di Oddo in questo avvio di stagione.