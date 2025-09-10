Milan, le condizioni di Leao in vista del Bologna
Edoardo Pettinelli
Milano
10 Settembre, 12:38
Leao e Allegri
Rafael Leao ancora a parte per il problema al polpaccio: il Milan non intende rischiarlo, la sua presenza contro il Bologna è in forte dubbio

Prosegue la preparazione del Milan in vista della sfida di domenica contro il Bologna. Stanno via via rientrando a Milanello gli ultimi giocatori reduci dagli impegni con le rispettive nazionali: ieri sono tornati Saelemaekers e De Winter, oggi rientrerà Modric e gli ultimi sono attesi domani.

Il punto su Rafael Leao

Intanto tengono banco le condizioni di Rafael Leao, che durante la sosta è rimasto a Milano per recuperare dal problema al polpaccio che lo ha costretto a saltare le prime due giornate di campionato. Il recupero sembrava procedere bene, tanto che era previsto il rientro in gruppo già da questa settimana. Tuttavia non è andata così: ieri il portoghese si è allenato a parte e con ogni probabilità lo farà anche oggi.
Questo lascia pensare che il problema non sia ancora del tutto smaltito. Il polpaccio è un punto delicato e il Milan non rischierà Leao se non sarà al 100% recuperato. Per questo, ad oggi, la sua presenza domenica a San Siro contro il Bologna resta in forte dubbio.

