Milan, Moretto: "Sondato Suzuki in passato. Embolo e Arokodare..."

Il retroscena di mercato sul Milan svelato dal giornalista Matteo Moretto nella live di YouTube di Fabrizio Romano

L’esperto giornalista di mercato Matteo Moretto ha parlato poche ore fa riguardo dei retroscena di mercato del Milan. In esclusiva, ha citato dei nomi che interessavano alla dirigenza rossonera.

Le parole di Moretto

“Voglio parlare di due attaccanti che hanno cambiato squadra questa estate: l’ex Genk Tolu Arokodare e l’ex Monaco Embolo. Vi ho detto più volte che al Milan sono stati proposti più profili per l’attacco, tra cui anche questi due nomi. E vi posso assicurare che entrambi hanno aspettato il più possibile per capire se potesse effettivamente arrivare una chiamata dai rossoneri, chiamata che però non è arrivata. Arokodare poteva essere un nome buono anche per il Napoli nel caso in cui non fosse arrivato Hojlund. Alla fine Arokodare è andato al Wolverhampton, mentre Embolo è passato dal Monaco al Rennes”.

“C’è stato un momento in cui il Milan ha sondato il mercato dei portieri quando si pensava che Maignan potesse andare via. Il Chelsea ha presentato un’offerta ufficiale per lui, ma questa proposta è stata ritenuta insufficiente dai rossoneri. Quando il Milan ha capito che il francese poteva realmente andare via, in quel momento Suzuki del Parma è entrato nella lista del Diavolo, così come quella del Napoli dove Conte è un suo grande estimatore. Il tecnico azzurro voleva solo due portieri: o Milinkovic-Savic o appunto Suzuki. Il Parma ha sempre tenuto il prezzo alto e poi il giocatore non ha mai spinto per andare via”.