Milan-Como a Perth, ecco quanto incasseranno i rossoneri

Milan-Como si giocherà a Perth: il governo australiano verserà circa 12 milioni di euro, con la quota maggiore destinata ai rossoneri.

La partita tra Milan e Como, prevista a febbraio, non si svolgerà a San Siro ma, a meno di stravolgimenti imprevisti, in Australia, a Perth. È arrivato anche il consenso della UEFA.

A causa dei Giochi Olimpici Invernali, infatti, San Siro non sarà agibile in quel periodo, e per questo motivo, visti gli ottimi rapporti con il Milan Club Perth e i contatti con l’Australia coltivati con la tournée estiva, si è presentata l’occasione di disputare la partita proprio a Perth. Il club rossonero ovviamente non se l’è fatta scappare.

Una scelta principalmente economica

Ma quali sono i motivi? Chiaramente economici. Il governo australiano, infatti, metterà sul piatto circa 12 milioni di euro, che saranno spartiti tra diversi soggetti: la fetta più grande andrà ai rossoneri, che sarebbero dovuti essere in casa a San Siro, poi al Como, e il resto sarà diviso tra gli altri club di Serie A.

Una decisione che ha lasciato interdetti diversi addetti ai lavori, tra cui qualche giocatore, ma anche molti tifosi.

La domanda che ci si pone è ovvia: è possibile che, per disputare una partita tra due club italiani, si debba andare in Australia? Beh, la risposta è evidentemente sì… se ci sono 12 milioni in ballo.