Il CT croato su Modric: “Ha portato il Milan a un livello superiore”

Il CT della Croazia Dalic elogia Modric per l’impatto al Milan: a 40 anni continua a sorprendere con classe e personalità

Il Commissario tecnico della Croazia, Zlatko Dalic, ha parlato in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni della sua Nazionale. Nel corso dell’incontro con i media, il CT si è soffermato anche sulle prestazioni di Luka Modric in maglia Milan, uno dei protagonisti di questo inizio di stagione super convincente dei rossoneri.

Le parole di Dalic su Modric

“Luka Modric ci sorprende sempre. Quello che sta facendo a Milano ha portato il club a un livello superiore. Gioca sempre 90 minuti, cosa oltre ogni aspettativa, e continua a dimostrare la sua forza, energia, carattere e qualità. Se la salute lo assiste, sarà utile sia a noi che al Milan.”

A 40 anni, il fuoriclasse croato continua a fare la differenza, spinto dalla passione e dall’ambizione di chi, dopo aver vinto tutto con il Real Madrid, ha ancora tanta voglia di mettersi in gioco e vincere con il Milan. In Italia ha sorpreso tutti, e come dimostrano le dichiarazioni del suo tecnico, ha sorpreso anche i suoi connazionali, ancora una volta.