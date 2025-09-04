Milan, oggi la prima conferenza stampa di Rabiot, Nkunku e Odogu

Nella giornata di oggi a Casa Milan andrà in scena la conferenza stampa di presentazione di Rabiot, Nkunku e Odogu

A Milano l’aria di novità si respira già dal mattino: il mercato rossonero ha portato volti freschi, attesi non solo sul campo ma anche davanti ai microfoni. Il Milan, che punta a rilanciarsi con ambizioni rinnovate, presenta oggi tre pedine chiamate a lasciare il segno in una stagione che si annuncia densa di aspettative. La conferenza stampa di presentazione di Nkunku e Odogu, ultimi due rinforzi ufficializzati, è fissata per questo pomeriggio alle ore 15.30. Insieme a loro sarà presentato anche Adrien Rabiot, centrocampista di esperienza internazionale che ha scelto di sposare il progetto rossonero. L’evento sarà trasmesso in diretta su Milan TV e seguito con un live dalla redazione de ilmilanista.it, per permettere ai tifosi di non perdere nemmeno una dichiarazione.

Cosa aspettarsi

Nkunku porta entusiasmo e talento offensivo, qualità che potrebbero risultare decisive in un reparto che cerca continuità realizzativa. Odogu, giovane di prospettiva, rappresenta invece un investimento sul futuro e un profilo che Allegri potrà plasmare. Su Rabiot, infine, le aspettative sono altissime: la sua esperienza in Serie A e in Champions League lo rendono un acquisto di spessore immediato. Il Milan vuole trasmettere compattezza e ambizione, e la giornata odierna segna un altro passo verso il rafforzamento di una rosa chiamata a competere su più fronti.