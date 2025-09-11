Il saluto di Adli ai tifosi del Milan
Il saluto di Adli ai tifosi del Milan

Edoardo Pettinelli
Milano
11 Settembre, 10:55
Yacine Adli
Adli saluta il Milan e passa all’Al-Shabab: il centrocampista ringrazia i tifosi con un messaggio pieno d’affetto e orgoglio rossonero

Yacine Adli è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al-Shabab. Dopo tre anni in Italia – due al Milan e l’ultimo in prestito alla Fiorentina – il centrocampista franco-algerino saluta la Serie A. In rossonero ha collezionato circa 30 presenze, con un gol e due assist: numeri non brillantissimi, ma la sua dedizione non è mai mancata. Anche nei momenti di scarso impiego ha sempre mostrato attaccamento alla maglia, guadagnandosi la stima e il rispetto dei tifosi. Un affetto reciproco che emerge chiaramente nel suo messaggio d’addio.

Il messaggio d’addio di Adli

“Grazie mille per l’amore che voi tifosi mi avete sempre dato. Ve lo dico, state dietro Allegri e alla squadra perché meritano il vostro sostegno. Sono stato è sarò sempre un milanista, ho sempre datto tutto per quella maglia e questo nessuno me lo toglierà”.

