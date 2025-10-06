Milan, l’ex Florenzi: “Quest’anno tutta un’altra squadra”

Alessandro Florenzi commenta il pareggio per 0-0 tra Milan e Juventus, e analizza le possibilità in ottica scudetto dei rossoneri.

Intervenuto nel post-partita di Juventus-Milan 0-0 a Sky Calcio Club, l’ex terzino rossonero Alessandro Florenzi ha commentato il pareggio dei rossoneri, che secondo la sua opinione meritavano la vittoria, e dice la sua poi sulle possibilità che il Milan potrebbe avere in ottica scudetto.

Le parole di Florenzi

Su Juventus-Milan: “Ai punti meritava di più il Milan. Il rigore ha spostato tanto. Alla fine è un punto fuori casa con la Juventus, ok volevi vincere, ma te lo porti a casa”.

Sul momento del Milan e il ricordo dello scudetto vinto nel 2022: “Quest’anno tutta un’altra squadra e ci sono delle basi da cui si è partiti: la prima l’allenatore. Allegri conosce l’ambiente, è italiano, sa come vincere la Serie A. Avere una partita a settimana aiuta. Io penso che lo scudetto che ho vinto col Milan, lo viciniamo perché siamo usciti prima dalla Champions, eravamo migliori fisicamente a quel punto. Vincere aiuta a vincere”.

Su Gimenez: “Giudicare oggi rispetto all’anno scorso è più facile. Oggi vedo meglio fisicamente Gimenez, ha un’occasione a partita. Prima o poi la butti dentro, arriverà il momento in cui il colpo di testa che sbaglia stasera lo mette all’incrocio”.