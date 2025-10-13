Virdis sul Milan: “Ha delle chance per lo scudetto”

L’ex Milan Paolo Virdis si dice fiducioso per la corsa scudetto dei rossoneri. Dubbi invece sulla scelta di disputare Milan-Como in Australia

Paolo Virdis, ex attaccante di Milan e Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Nel suo intervento ha toccato diversi temi, dalla Nazionale al campionato, soffermandosi anche sul momento del Milan. L’ex attaccante si è detto fiducioso sulle possibilità dei rossoneri di restare in corsa per il titolo.

Le parole di Virdis sul Milan

“Credo abbia delle possibilità, le prime giornate lo fanno pensare. C’è una crescita, l’inserimento di qualche giocatore ha dato delle maggiori certezze. In più non ha lo stressante impegno di coppa in mezzo alla settimana e potrà concentrarsi su una sola competizione. Il Milan ha delle chance. Anche la Juve sta migliorando, sta acquisendo sicurezza in alcuni giocatori. Mi auguro possa giocarsela fino alla fine, il campionato diventerebbe molto interessante.”

Infine, Virdis ha commentato con un po’ di scetticismo, come molti altri in questi giorni, la scelta di disputare la sfida tra Milan e Como in Australia:

“Davvero strana questa trasferta. Sarebbe bello che tutto rimanesse nei nostri confini.”