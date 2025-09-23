Milan-Lecce, Francesco Camarda torna a San Siro da avversario

Francesco Camarda torna a San Siro in Milan-Lecce: primo match da avversario nello stadio dove ha esordito in Serie A e tifato da bambino

Stasera a San Siro contro il Lecce il Milan scenderà in campo per una partita da dentro o fuori, fondamentale per proseguire il percorso in Coppa Italia. Tra i vari protagonisti del match ci sarà anche il talentino cresciuto in casa Milan, Francesco Camarda, che farà la sua prima apparizione a San Siro da avversario. Proprio nello stesso stadio in cui da bambino ha fatto il tifo e sventolato i colori rossoneri, lo stesso stadio in cui ha poi esordito in Serie A, proprio con la maglia del suo Milan.

L’effetto San Siro renderà l’ incrocio del destino ancora più particolare rispetto alla seconda giornata di campionato del 29 agosto, quando Camarda affrontò il Milan da avversario per la prima volta.

La stagione di Camarda fin qui

In questo inizio di stagione Camarda si sta giocando le sue carte a Lecce, ma al momento, anche se è spesso impiegato da Di Francesco, non sta attraversando un periodo facilissimo: è ancora a secco di reti in Serie A e la sua squadra è ultima a un punto dopo quattro giornate, a pari merito col Pisa.

L’auspicio dei tifosi rossoneri è che la sua stagione possa andare per il meglio e che possa riabbracciare i colori rossoneri già nella prossima stagione. Intanto, stasera dovrà calarsi nelle vesti di un avversario e per lui sarà una partita speciale, chissà come reagirà di fronte ai suoi ex-tifosi.