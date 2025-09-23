Leao: “Ho detto no all’Inter, non potevo dire no al Milan”
Leao: “Ho detto no all’Inter, non potevo dire no al Milan”

Edoardo Pettinelli
Milano
23 Settembre, 10:58
Rafael Leão, attaccante Milan
Rafael Leao svela i retroscena dell’estate 2019: come rifiutò l’Inter e scelse il Milan, la chiamata di Maldini, e la prima a San Siro

Il numero 10 del Milan, Rafael Leao, ospite in una puntata del podcast Say Less, ha raccontato i retroscena risalenti all’estate del 2019, quando prima del suo trasferimento al Milan anche l’Inter lo aveva cercato. Il portoghese ha spiegato cosa è esattamente successo in quel periodo e perché non è riuscito a dire di no al club rossonero:

“Stavo per andare all’Inter, pazzesco. Il direttore sportivo (del Lille) mi ha detto: Rafa stiamo per venderti all’Inter, io ho detto: no, ho fatto molto bene questa stagione voglio stare un’altra stagione per migliorare ancora e aumentare la mia fiducia per la prossima sfida. Ma lui mi diceva no, no, devo venderti, è un’ottima opportunità per te, e per noi, sono tanti soldi. Ma io ho detto no, Inter no. Passano una, due, tre settimane e torna a parlarmi il direttore sportivo e mi dice: il Milan è interessato a te. Io ho detto: sì, il Milan sì, se verranno con un’offerta accetterò. Dopo due giorni è tornato e mi ha detto: hanno portato l’offerta, qualcuno vuole parlarti, mi ha passato al telefono Paolo Maldini, non chiamata normale ma videochiamata. Maldini mi ha detto: devi venire, siamo pronti a prenderti. Accetto, ho risposto io, non potevo dire di no”.

Perché Leao ha scelto il Milan

Sul motivo della sua scelta, Leao ha aggiunto: “Da quando ero bambino, Ronaldinho, Ronaldo, Kakà, Seedorf, quei giocatori che vedevi o ne sentivi parlare, erano la storia. Poi sai, 7 Champions League, solo il Real Madrid ne ha di più. Tra Milan e Inter, Milan cento volte”.

“Quando mi ha chiamato Maldini io ero in hotel, perché era il ritiro della pre-season, in Portogallo. Sono andato a Milano con la mia famiglia, sono stato un mese in hotel. Mi sono reso conto di quanto questo club sia grande quando ho giocato la prima partita in casa. È stato incredibile, lo stadio pieno, ho pensato è veramente pazzesco. Anche quando abbiamo vinto lo scudetto. È qualcosa che un giocatore deve provare, per capire quanto è importante giocare per il Milan”.

