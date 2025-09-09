Milan, ecco il piano B in caso di addio di Maignan

Il Milan lavora al rinnovo di Maignan ma tiene pronto il piano B: nel mirino c’è Zion Suzuki del Parma, valutato 30 milioni.

Il calciomercato si è chiuso da poco più di una settimana, ma in casa Milan la dirigenza continua a programmare anche in ottica futura. Una delle questioni più delicate riguarda la situazione contrattuale di Mike Maignan, portiere titolare, capitano e uno dei leader dello spogliatoio rossonero.

Il francese classe 1995 ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e, senza un prolungamento, il Milan rischierebbe di perderlo a parametro zero. Già in estate la sua posizione era stata in bilico: ad un certo punto il club ha valutato di cederlo al Chelsea, dato che senza rinnovo sarebbe stata l’ultima occasione di monetizzare da una sua cessione. Poi la situazione si è ricomposta e Maignan ha ripreso il suo posto centrale nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Il piano B: Zion Suzuki

La sensazione è che da qui a gennaio il Milan farà di tutto per trovare un accordo con Maignan, ma nel caso contrario la società ha già pronto un piano B. Si tratta di Zion Suzuki, portiere giapponese classe 2002 del Parma, profilo di prospettiva, ma già con una stagione da titolare in Serie A alle spalle. Il Milan aveva sondato il terreno per lui già in estate, quando il futuro di Maignan era incerto. Il Parma lo valuta tanto, circa 30 milioni, ma a Milano non vogliono farsi cogliere impreparati, un po’ come accadde ai tempi dell’addio di Donnarumma poi rimpiazzato proprio con Maignan.