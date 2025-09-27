LIVE- Segui la conferenza stampa di Massimiliano Allegri

Domani il Milan scenderà in campo contro il Napoli. Segui live la conferenza stampa di Allegri alla vigilia del match

Domai affrontiamo il Napoli che l’anno scorso ha vinto lo scudetto meritatamente. Hanno fatto un mercato importante e credo che sia ancora la favorita per lo scudetto. Conte è bravissimo a far rendere i giocatori. I numeri ci sono un po’ avversi. Il Napoli nelle ultime 26 partite ha fatto 18 vittorie, negli ultimi anni il Milan in casa contro il Napoli intorno a settembre ha sempre perso: speriamo di rovesciare questi numeri. Sarà sicuramente una bella partita

È una bella partita, è il primo big match della stagione: sarà un test importante. Siamo in una buona condizione fisica e mentale, i giocatori stanno entrando in condizione, abbiamo recuperato anche Leao. Più lavoriamo e più ci conosciamo. Dobbiamo affrontare la partita consapevoli delle difficoltà che incontreremo: bisognerà fare 100 minuti fatti bene

Innanzitutto sono contento che domani i tifosi riempiranno lo stadio e saranno vicini alla squadra. Più che l’allenatore la società deve essere forte, solida, con una strategia ben precisa. Abbiamo iniziato il lavoro quest’anno con grande entusiasmo. Bisogna continuare a lavorare, domani c’è una partita bellissima da giocare, un test importante per fare un altro passettino in avanti. Va fatto con grande entusiasmo e voglia per arrivare a certi risultati

La società ha lavorato bene sul mercato, c’è un’ottima rosa, un mix di giocatori esperti e meno esperti. Dobbiamo pensare a noi stessi, lavorare per far sì di essere a marzo lì per giocarci le nostre chance per arrivare tra le prime quattro. Dobbiamo pensare a noi stessi, quello che pensano gli altri non è che mi interessa più di tanto. Dobbiamo mantenere questo trend di attenzione ed entusiasmo, voglia di migliorarsi ma con grande equilibrio

Quanta autonomia ha Leao non lo so, è 45 giorni che è fermo, nel senso che ha fatto lavori differenziati. Non dobbiamo pensare al risultato di domani, dobbiamo pensare a giocare una partita bella e importante, sarà un test di crescita contro la squadra campione d’Italia

Contatti diretti con Conte no, non ne ho avuti, c’è grande rispetto. Le squadre di Conte sono squadre che concedono poco, è difficile fargli gol. Mi ricordo gli anni suoi alla Juventus, all’Inter, e l’anno scorso il Napoli ha fatto 59 gol ma ha subito veramente pochi gol e questo gli ha permesso di vincere il campionato. Non devo dirlo io, per Conte parlano i numeri a suo favore



Come cambia il reparto offensivo con Leao lo vedremo cammin facendo. Leao deve trovare la condizione. Nkunku sta crescendo così come Pulisic, Gimenez si è sbloccato e speriamo che continui. Poi ci sono i cambi che sono determinanti. Gli obiettivi li raggiungi se quelli che sono in panchina determinano quando entrano, nel bene o nel male. Nel bene raggiungi gli obiettivi, nel male non li raggiungi. Domani scegliere la formazione per me sarà molto difficile. È importante che chi va in panchina sia a disposizione a livello mentale



Di dubbi per domani ne ho abbastanza, speriamo di risolverli per domani sera altrimenti è un casino. Nella partita di martedì De Winter, Athekame, Nkunku hanno fatto bene. C’è un gruppo di ragazzi che sta diventando squadra. Tutti dobbiamo avere un obiettivo e l’obiettivo personale deve essere messo al servizio della squadra per poi arrivare all’obiettivo finale che è quello di tutti: il Milan l’anno prossimo deve giocare la Champions

