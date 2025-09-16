Torriani, futuro portiere del Milan: chance in Coppa Italia?

Retroscena Milan: in estate rifiutata un'offerta del Lione per Lorenzo Torriani. Prossima settimana possibile chance per lui in Coppa Italia

Il retroscena di mercato riportato dall’edizione odierna de Il Giornale riguarda l’attuale terzo portiere del Milan, Lorenzo Torriani. In estate, il club rossonero avrebbe detto un no secco alla proposta di trasferimento del Lione, attualmente allenato dall’ex-Milan Paulo Fonseca. Il club rossonero infatti, crede molto in Torriani per il futuro: il classe 2005 ha un enorme margine di crescita, e da ciò che filtra da Milanello, potrebbe esserci una chance per lui in prima squadra anche in tempi brevi.

Torriani pronto a mettersi in mostra

Attualmente il portiere titolare Mike Maignan è fermo per un problemino al polpaccio, che lo costringerà a saltare almeno due partite: quella di campionato con l’Udinese di sabato e quella di Coppa Italia contro il Lecce, prevista per martedì 23. Proprio in questa sfida di coppa, Massimiliano Allegri potrebbe decidere di lanciare Torriani titolare a San Siro, se confermata sarebbe una scelta importante e segno della stima di cui gode da parte di tutto l’ambiente rossonero. Per la partita di sabato, invece, pochi dubbi: a difendere la porta ci sarà Pietro Terracciano.