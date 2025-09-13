Zazzaroni sul Milan: “Arrivati solo due titolari e mezzo”

Ivan Zazzaroni analizza il Milan: "Se chiudesse al secondo posto mi sorprenderei". L'estratto delle parole del giornalista sui rossoneri.

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il noto giornalista Ivan Zazzaroni ha fatto un’analisi del campionato di Serie A e si è soffermato brevemente anche sul Milan. Secondo lui, i rossoneri non sarebbero affatto tra i favoriti per lo scudetto, nonostante la presenza di un allenatore esperto come Massimiliano Allegri. Il motivo principale sarebbe il mercato: la campagna acquisti della società, secondo Zazzaroni, sarebbe stata tutt’altro che idilliaca.

Ora sta al Milan dimostrare sul campo, a partire dalla sfida di domani col Bologna, di poter essere all’altezza delle aspettative che la sua storia impone, al di là dei pronostici.

Zazzaroni boccia il mercato del Milan

Ecco un estratto delle colonne scritte da Zazzaroni riportate sul Corriere dello Sport:

“Mi dicono che dalla sede del Milan partano telefonate ai giornali per ricordare che Allegri ha il secondo stipendio del campionato ed è quindi obbligato ad arrivare tra i primi due. Registro, ma non ci credo. Il mercato è stato contraddittorio, sono arrivati soltanto due titolari e mezzo: Modric, Rabiot e Nkunku. Se il Milan chiudesse al secondo posto mi sorprenderei: la Juve, ad esempio, ha un organico superiore e non solo per onorare il doppio impegno.”