Milan, ci siamo: stasera il ritorno della Curva Sud a San Siro
Edoardo Pettinelli
Milano
28 Settembre, 11:05
Curva Sud
La Curva Sud torna a cantare San Siro: tifosi di nuovo pronti a sostenere il Milan in casa, già da stasera contro il Napoli

Il momento tanto atteso è arrivato: la Curva Sud tornerà questa sera a San Siro per cantare e sostenere la squadra come ha sempre fatto. Dopo le prime uscite casalinghe caratterizzate da un insolito silenzio, è stato trovato un punto d’incontro con la società che ha notevolmente disteso la situazione scomoda che si era creata.
Anche se gli accordi ufficiali per gli striscioni saranno validi solo a partire da MilanFiorentina del 19 ottobre, i tifosi hanno annunciato che ricominceranno a tifare già a partire da stasera. Una notizia importante in vista del big match col Napoli, nella quale i ragazzi di Allegri avranno bisogno della spinta del dodicesimo uomo: San Siro.

Il comunicato della Curva Sud

“RIPARTIAMO DA NOI
Al di là delle chiacchiere che da giorni si rincorrono, stamattina abbiamo deciso di tornare a fare il tifo anche a San Siro.
Questa decisione scaturisce dal ritorno ufficiale di striscioni, bandiere e stendardi a partire dalla partita Milan-Fiorentina.
Abbiamo comunque scelto di riprendere a tifare già dalla partita di domani nonostante saremo ancora senza colori, perché sappiamo quanto sia importante e fondamentale la tifoseria organizzata per la squadra e lo abbiamo dimostrato in questo mese, dove in trasferta è sembrato di giocare in casa mentre a San Siro è sembrato di essere alla prima alla Scala.
SEMPRE COL MILAN NEL CUORE
AVANTI ULTRAS!”

