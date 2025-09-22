De Grandis: “Il Milan quest’anno ha un regista”
De Grandis: “Il Milan quest’anno ha un regista”

Edoardo Pettinelli
Milano
22 Settembre, 10:30
Stefano De Grandis, opinionista di SkySport
Stefano De Grandis analizza la crescita del Milan: con Modric e un centrocampo più equilibrato, i rossoneri hanno fatto il salto di qualità.

Nel corso della puntata del Club di Sky Sport, il giornalista e opinionista Stefano De Grandis ha commentato il buon momento del Milan. La terza vittoria consecutiva, con il netto 3-0 in trasferta contro l’Udinese, ha confermato la crescita dei rossoneri e dato ottimi segnali in vista dei prossimi impegni. Per De Grandis la differenza rispetto alla scorsa stagione si nota soprattutto a centrocampo, dove la presenza di un vero regista – Luka Modric – ha cambiato il volto della squadra.

Le parole di Stefano De Grandis

“Il Milan quest’anno ha qualcosa che l’anno scorso non aveva: ha un regista, anzi ne ha presi tre di registi. Mettendo un regista in mezzo, restituisci a Fofana il ruolo suo, Rabiot è un altro giocatore fisico. Il Milan ha un centrocampo fortissimo anche in copertura e la solidità dipende anche da quello. Allegri ha un centrocampo tra i più forti, per questo c’è il salto di qualità del Milan”.

