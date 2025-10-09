Milan, De Winter: “Devo essere umile, arriverà la ricompensa”

Koni De Winter parla dal ritiro della nazionale: dal trasferimento al Milan alle ambizioni future, passando per l’ammirazione verso Modric.

Il difensore del Milan Koni De Winter, direttamente dal ritiro della sua nazionale, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Het Nieuwsblad, quotidiano belga, nella quale ha parlato dell’inizio della sua avventura in rossonero.

Arrivato in estate dal Genoa per 20 milioni di euro, De Winter ha finora collezionato quattro presenze, di cui solo una da titolare in Coppa Italia. Il giovane belga punta però a conquistare sempre più spazio e continuità, con l’obiettivo di guadagnarsi il posto da titolare nel Milan di Allegri.

Le parole di De Winter

Sul trasferimento e sul Milan:

“Inizialmente ho saputo tutto dai social. L’ho visto da Fabrizio Romano che sarei passato dal Genoa al Milan. Poi il mio telefono è esploso, i miei agenti mi hanno chiamato confermando che eravamo sulla buona strada. È uno dei club più importanti d’Europa. Quando ero piccolo, Ronaldinho giocava qui. Non provengo da una famiglia appassionata di calcio, non avevamo canali pay-per-view per seguire i campionati esteri, ma ho sicuramente visto il club giocare in Champions League molte volte. Era un Milan che catturava l’immaginazione con Ronaldinho, Pato e Beckham. Il fascino rimane“.

Sulla scelta del Milan:

“Se arriva un club come il Milan non esiti. Ma è vero che sono stato cercato da altre squadre così come da squadre inglesi e pure dall’Arabia Saudita. Nella Saudi Pro League avrei guadagnato un sacco di soldi, ma non era un’opzione in questo momento. Volevo fare un passo avanti nella mia carriera sportiva e mi sentivo pronto. È stato perfetto approdare al Milan“.

Sui 20 milioni spesi dai rossoneri per il suo cartellino:

“Non significa molto. Se si guarda come sono cambiati i costi dei trasferimenti negli ultimi anni, penso che il Milan abbia strappato un buon prezzo al Genoa. Non credo che ne abbiano tratto il massimo, ma apprezzo questo atteggiamento che ha permesso che la trattativa procedesse senza intoppi. Tutto si è risolto in pochi giorni. Avevamo preso accordi sul fatto che il trasferimento sarebbe stato vantaggioso per tutte le parti coinvolte, sono stati onorati“.

Sulle ambizioni future:

“Sono autocritico con me e ho l’ambizione di diventare titolare. In questo momento non ho ancora lo status per battere i pugni sul tavolo e avanzare richieste. Se pensassi di meritare una chance, non esiterei a parlare con l’allenatore, ma in questo momento devo essere umile. Se do valore ai minuti che ottengo, prima o poi arriverà la ricompensa. Almeno lo spero“.

Su Luka Modric:

“Modric mi ha davvero impressionato. Prima di tutto per il suo cervello. Vede il calcio in modo diverso. Luka è una stella anche fuori dal campo. È umile, non si pone al di sopra del gruppo, nonostante abbia un palmares incredibile. E non si lamenta mai, nemmeno quando deve correre. Se non lo fa lui, perché dovrebbe farlo qualcun altro? Si diverte ancora ogni giorno, lo vedo sempre sorridere e gioca ancora ad alto livello. Sarà difficile fermarlo. Se Luka fosse seduto qui in questo momento, mostrerebbe sincero interesse per la tua vita. Questo atteggiamento non è comune nel nostro mondo“.