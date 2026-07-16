Il futuro di Christian Pulisic con la maglia del Milan non è più così scontato come sembrava esserlo fino a qualche mese fa. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa per il rinnovo del contratto dell'attaccante statunitense è finita in una fase di stand-by.

Le riflessioni di Pulisic

Il classe 1998 ha il proprio contratto con il Milan in scadenza il 30 giugno 2027. Ricordiamo che a favore della società rossonera, c’è anche un'opzione di prolungamento unilaterale. Ad oggi però, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe una volontà di Pulisic quella di prendersi del tempo e riflettere sul suo prossimo futuro.

L'obiettivo del giocatore è quello di valutare con estrema attenzione gli sviluppi del nuovo progetto tecnico targato Amorim, e capire che tipo di Milan sta nascendo prima di legarsi a lungo termine. Dal canto suo, il tecnico portoghese, nella conferenza stampa di presentazione, ha dichiarato di voler puntare sullo statunitense e di come apprezzi le sue qualità tecniche.

Le offerte dalla Mls

Oltre alle riflessioni sul progetto della squadra rossonera e su quale sarà il ruolo nei tatticismi di Rubén Amorim, il motivo di questa fase di stand-by nei dialoghi per il rinnovo con il Milan, è legato anche a delle presunte offerte che sarebbero arrivate dalla Mls.

Sul giocatore infatti si registra l’interesse di diversi club statunitensi (uno fra tutti il New York City), che sarebbe disposto a sborsare cifre faraoniche per assicurarsi le prestazioni del giocatore rossonero.

Dal canto suo, il club meneghino non ha nessuna intenzione di privarsi di Pulisic, ma questa fase di stallo ha sicuramente lanciato un campanello d'allarme alla dirigenza rossonera.