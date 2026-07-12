Condò sulle possibili mosse dei rossoneri

oltre 100 milioni in totale. Fin dall'inizio di questo mercato, ilha agito in maniera sorprendentemente rapida, riuscendo a invertire significativamente la negativa tendenza che si era delineata dopo la conclusione dell'ultima stagione. Anchelo riconosce, esprimendo le sue opinioni sulla situazione dei rossoneri.

“Era partito in modo lento e aveva ricevuto numerose critiche, ma ora ha cambiato totalmente il corso della situazione. Ha acquisito giocatori nei due ruoli dove era più bisognoso. La sensazione è che non sia ancora finita: forse il Milan di Cardinale ha finalmente preso il via. ”

Marchegiani su Mario Gila

Il Milan ha concluso l'acquisto di Mario Gila (vi abbiamo già fornito aggiornamenti sul suo arrivo in città) e rinforza significativamente la difesa a disposizione diNegli ultimi anni, il difensore spagnolo si è dimostrato costantemente uno dei migliori della Lazio e ancheintervenendo su Sky Sport, giudica positivamente il colpo dei rossoneri. Ecco cosa ha detto:

“È un ottimo acquisto, è stato il momento giusto per prenderlo: ha acquisito l'esperienza necessaria per competere a questi livelli. Giocatore rapido e aggressivo, mi piace molto. Ha le qualità per impattare da solo su una linea difensiva. ”