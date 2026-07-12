Diversi giornalisti commentano ciò che è stato fatto dal Milan e quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane
Leao-Milan, addio in estate?
Condò sulle possibili mosse dei rossoneriGonçalo Ramos e Mario Gila, oltre 100 milioni in totale. Fin dall'inizio di questo mercato, il Milan ha agito in maniera sorprendentemente rapida, riuscendo a invertire significativamente la negativa tendenza che si era delineata dopo la conclusione dell'ultima stagione. Anche Paolo Condò lo riconosce, esprimendo le sue opinioni sulla situazione dei rossoneri.
“Era partito in modo lento e aveva ricevuto numerose critiche, ma ora ha cambiato totalmente il corso della situazione. Ha acquisito giocatori nei due ruoli dove era più bisognoso. La sensazione è che non sia ancora finita: forse il Milan di Cardinale ha finalmente preso il via. ”
Marchegiani su Mario GilaIl Milan ha concluso l'acquisto di Mario Gila (vi abbiamo già fornito aggiornamenti sul suo arrivo in città) e rinforza significativamente la difesa a disposizione di Ruben Amorim. Negli ultimi anni, il difensore spagnolo si è dimostrato costantemente uno dei migliori della Lazio e anche Luca Marchegiani, intervenendo su Sky Sport, giudica positivamente il colpo dei rossoneri. Ecco cosa ha detto:
“È un ottimo acquisto, è stato il momento giusto per prenderlo: ha acquisito l'esperienza necessaria per competere a questi livelli. Giocatore rapido e aggressivo, mi piace molto. Ha le qualità per impattare da solo su una linea difensiva. ”
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