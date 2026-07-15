Terminata l’avventura al Mondiale con la sua Svizzera, Ardon Jashari dovrà ora valutare il suo futuro. Il giovane centrocampista, arrivato l'estate scorsa dal Club Brugge, dovrà infatti svolgere delle considerazioni personali: restare al Milan consapevole di ricevere poco spazio o cercare più minutaggio in altro club? Riflessioni che inevitabilmente dovrà fare anche la società rossonera, soprattutto se consideriamo l’investimento fatto di 35 milioni di euro per portarlo a Milano.

Gli aggiornamenti di Luca Marchetti

Sul futuro del centrocampista classe 2003, si è espresso il giornalista Luca Marchetti, che ospite negli studi di Sky Sport ha così parlato:

“Ad oggi possiamo dire che c’è un interessamento da parte dell’Atalanta per Ardon Jashari. Il giocatore nella scorsa stagione ha ricevuto poco minutaggio e se dovesse rinnovare ancora per un anno Luka Modric, lo svizzero si potrebbe ritrovare nella stessa situazione della stagione precedente. Quindi potrebbe decidere anche di andare via per giocare di più e il Milan potrebbe accontentarlo per salvaguardare l'investimento da oltre 35 milioni di euro dello scorso anno".