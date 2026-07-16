Il Milan pensa un grande colpo per consegnare a mister Amorim una squadra sempre più competitiva: stiamo parlando di Phil Foden. I rossoneri avrebbero infatti messo nel mirino il trequartista inglese del Manchester City a rivelarlo è stato Claudio Raimondi ospite negli studi di Sportmediaset. Al momento si tratta solo di un sogno svela il giornalista, potrebbe però diventare realtà in caso di addio di Rafa Leao.

Allo stato attuale, Foden è solo una suggestione per il Milan, non sono però escluse novità nelle prossime settimane. Va infatti monitorata la posizione del trequartista con l’arrivo di Enzo Maresca sulla panchina del Manchester City. L’allenatore italiano vorrebbe portarsi con sé Enzo Fernandez (allenato al Chelsea) e questo potrebbe ridurre il minutaggio del classe 2000.

Leao può finanziare il colpo

La dirigenza rossonera resta quindi in attesa e continua a monitore la situazione. Inevitabilmente, sarà necessario effettuare la cessione di un big e Leao sembra il principale indiziato. Ad oggi i Citizens, per lasciare partire il loro giocatore sembrerebbero partire da una richiesta compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Cifra che il club rossonero spera di incassare con un’eventuale vendita del portoghese. Inoltre con l’addio del giocatore lusitano, il Milan si libererebbe di un ingaggio pesante e avrebbe così la disponibilità economica per coprire l’ingaggio di Foden (ad oggi percepisce 7 milioni).

Ecco perché l'uscita del portoghese potrebbe favorire davvero l'arrivo dell’inglese, considerabile a tutti gli effetti come un acquisto alla portata dei rossoneri.