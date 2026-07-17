Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, alcuni club della MLS si starebbero muovendo per portare Christian Pulisic negli Stati Uniti. La squadra che maggiormente sembrerebbe essere interessata è il New York City FC.

A conferma di tutto ciò, sono arrivate le parole CEO del club, Brad Sims, che durante un evento media organizzato dalla MLS ha ammesso apertamente di sognare l'ingaggio del talento del Milan.

Le parole del CEO e la posizione del Milan

Il dirigente ha sottolineato come il New York City FC sia in prima fila per un eventuale trasferimento dell'attaccante rossonero:

Se chiedeste a uno qualsiasi dei miei 29 colleghi in tutta la lega se sarebbero interessati ad avere Christian Pulisic in squadra, sono abbastanza sicuro che otterreste altri 29 sì. Ci piacerebbe averlo, certo. Qualsiasi altra squadra della MLS lo vorrebbe? Ne sono sicuro".

Ad oggi però, come riferito dallo stesso Sims, la trattativa non è facile per via della volontà del Milan che è quella di non privarsi di Christian Pulisic: "Il Milan non vuole cederlo, quindi significa che per ora la trattativa è bloccata."

In tutto ciò, la società rossonera, resta in attesa e spera riesca a convincere l’attaccante rossonero a prolungare il contratto in scadenza la prossima stagione.