Il futuro di Rafael Leao continua a tenere banco in casa Milan. Il giocatore vorrebbe lasciare i rossoneri per intraprendere una nuova avventura, allo stesso il club meneghino non si opporrà alla cessione qualora arrivino offerte ritenute congrue.

Ed è proprio che qui che sorge il problema: ad oggi infatti, sul portoghese oltre che qualche semplice sondaggio, nessun club ha effettuato dei passi concreti, se non alcune società turche (destinazione non gradita da Leao). Una situazione che sicuramente non giova a nessuna delle due parti. Da un lato, c’è il rischio che il classe 1999 rimanga a Milanello scontento, dall’altro lato il Milan, vorrebbe monetizzare dalla sua cessione per virare su altri obiettivi di mercato: uno fra tutti il giovane talento greco Konstantinos Karetsas.

Fabrizio Romano riporta gli ultimi aggiornamenti

Nel corso della giornata di ieri, si è parlato anche di un interesse del Chelsea per l’esterno portoghese, notizia però subito smentita dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Quest’ultimo, attraverso il consueto appuntamento sul proprio canale YouTube, ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Rafael Leao, rivelando di come allo stato attuale solamente club turchi e arabi si starebbero informando con più decisione. Qui sotto le sue parole:

“Oggi il Chelsea non sta lavorando all’operazione Leao, posso dirlo con certezza perché ha già preso un giocatore in quella posizione che è Morgan Rodgers. Poi sì, può fare anche il 10, può avere un utilizzo tattico diverso, ma i Blues non concentrati su questo tipo di operazione. Per il Milan il portoghese è un calciatore in vendita, bisognerà però vedere se Leao accetti determinate destinazioni.

Dall’Arabia Saudita può arrivare qualcosa per il giocatore, ci sono stati già dei movimenti. Dalla Turchia sono arrivate le uniche proposte vere, scritte, a Rafa Leao e a chi gli sta vicino. La speranza dell’esterno è che possa muoversi anche qualcosa a livello di Premier League, Liga, top campionati, per provare a lasciare la Serie A. Diciamo che lui aspetta questo tipo di valutazioni ma saranno ore importanti quelle che inizieranno dalla prossima settimana per entrare nuovamente nel vivo del mercato del Milan. I rossoneri con un eventuale cessione sono pronti a fare altri colpi in entrata. Insomma sarà un passaggio importantissimo delle prossime settimane di mercato rossonero”.