La dirigenza rossonera continua a lavorare sulle operazioni di mercato e dopo aver chiuso per Mario Gila e Gonçalo Ramos, dovrà ora concentrarsi anche sul fronte delle uscite.

L’allenatore Rubén Amorim, in questi giorni di ritiro farà le proprie valutazioni sui giocatori a sua disposizione, dopodiché stilerà una lista dei calciatori che non rientreranno a pieno nelle sue gerarchie. Uno di questi potrebbe essere Samuele Ricci, che solamente dopo un anno in rossonero, potrebbe già lasciare il Diavolo.

Gli aggiornamenti di Matteo Moretto

L’esperto di calciomercato Matteo Moretto, attraverso un video caricato sul proprio canale YouTube, ha riportato gli ultimi aggiornamenti in merito al futuro di Samuele Ricci. Qui sotto le sue parole:

“Occhio al futuro di Ricci, perché è vero che è arrivato da poco meno di un anno, che ha firmato un contratto fino al 2029, ma la sua permanenza non è così scontata. L'anno scorso ha giocato 34 partite, un gol e 4 assist, è stato comunque un calciatore importante in certe fasi della stagione per le dinamiche del Milan.

Ad oggi però mi dicono che per tipo di caratteristiche, il giocatore potrebbe non essere tra i primi nomi nelle gerarchie di Amorim. Naturalmente prima dovrà essere valutato, qualora però dovesse arrivare un'offerta interessante per lui il Milan la considererebbe, non è quindi escluso che il centrocampista possa lasciare il Milan lungo quest’estate”.