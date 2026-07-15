La dirigenza rossonera è al lavoro per rinforzare la difesa in ottica della prossima stagione, e un nome che piace molto è quello di Noussair Mazraoui, attualmente in forza al Manchester United.

Ruben Amorim avrebbe già dato il suo benestare all’acquisto. Il tecnico portoghese infatti, avendolo già allenato conosce bene le qualità da jolly del classe 1997 e lo ritiene un profilo funzionale e adatto al nuovo Milan che sta nascendo.

La cessione di Estupinan può sbloccare l’affare

Il piano dei rossoneri sembra essere delineato:

cedere

Estupinan

e con il ricavato della sua cessione tentare l’affondo per Mazraoui. L’esterno ecuadoregno, non rientra nei piani tattici del nuovo allenatore e per tale motivo è in corso una trattativa con l’Aston Villa. La richiesta della dirigenza rossonera è di 20 milioni di euro, cifra che i Villans sarebbero disposti a spendere per accontentare le richieste di Unai Emery.

Una volta ceduto Estupinan, il Milan inizierà i colloqui con il Manchester United per capire i costi e la fattibilità dell’operazione. Al momento possiamo dire che il laterale marocchino è in cima alle preferenze del club rossonero. Seguiranno aggiornamenti.