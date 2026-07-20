Luka Modrić sembra aver sciolto ogni dubbio in merito a quale sarà il suo futuro. Dopo settimane in cui ci sono state diverse riflessioni da parte del classe 1985, il centrocampista croato si è deciso: continuerà la sua avventura con la maglia del Milan. Il precedente contratto, scaduto lo scorso 30 giugno, verrà rinnovato per un'ulteriore stagione, prorogando la nuova scadenza al 30 giugno 2027.

Il fuoriclasse, è pronto così a ritagliarsi un posto importante anche sotto la gestione tecnica di Rúben Amorim. Lo stesso tecnico portoghese, nella sua conferenza stampa di presentazione, aveva dichiaro di come Modrić fosse un giocatore fondamentale per il Milan e di come lo avrebbe voluto allenare nella stagione che verrà. Dichiarazioni che senz’altro hanno giocato un ruolo chiave nella scelta del centrocampista.

Le conferme dalla Croazia

Le conferme definitive sul prolungamento sono arrivate direttamente dalla Croazia. Stando infatti a quanto rivelato dal portale croato Germanijak, la firma sul nuovo contratto avverrà a metà settimana, con molta probabilità nella giornata di mercoledì 22 luglio.

Dal punto di vista economico, Modrić percepirà un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti, a cui si aggiungeranno 500mila euro di bonus facilmente raggiungibili, per un totale complessivo da 4 milioni di euro. Il Milan si prepara dunque a ripartire dal fuoriclasse croato per un’altra stagione.