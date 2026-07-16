La dirigenza rossonera è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo gli arrivi ufficiali di Gonçalo Ramos e Mario Gila, il Milan vorrebbe regalare a mister Amorim anche un elemento che possa garantire esperienza e leadership internazionale. Proprio su questo fronte, che dall’Austria rilanciano alcune indiscrezioni in merito all’interessamento dei rossoneri per David Alaba.

Può essere un’occasione per la difesa?

Il classe 1992, oggi svincolato dopo l’ultima esperienza al Real Madrid, resta un profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza milanista grazie alla sua versatilità, alla leadership e alla capacità di ricoprire più ruoli nel reparto arretrato.

I dialoghi tra la dirigenza rossonera e l’entourage dell’austriaco, sono serviti per capire costi e fattibilità dell’operazione, e soprattutto informarsi sulle condizioni fisiche di David Alaba. Ad oggi, va specificato che non c’è una vera e propria trattativa, ma i colloqui avvenuti negli ultimi giorni confermano che il profilo del terzino è presente nella lista dei possibili rinforzi per la difesa.

La situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane, resterà da capire poi la volontà del giocatore e le sue pretese economiche. Il Milan resta dunque in attesa di conoscere sviluppi importanti.