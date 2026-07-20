Dopo gli arrivi ufficiali di Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain e Mario Gila dalla Lazio, gli uomini di mercato del Milan, vogliono consegnare a mister Rubén Amorim un ulteriore rinforzo per l’attacco rossonero. Il nome seguito, come già anticipato nei giorni scorsi, è quello di Konstantinos Karestas, 18enne trequartista greco attualmente di proprietà del Genk, club che milita nella massima serie belga.

Un identikit seguito già da diverso tempo dalla dirigenza, ma come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni i rossoneri starebbe intensificando i contatti per capire costi e fattibilità dell’operazione.

Profilo adatto al nuovo Milan

Il giovane talento greco, sembra avere tutte le carte in regola per ritagliarsi un ruolo importante nel nuovo Milan di Amorim. Lo stesso tecnico portoghese è alla ricerca di un giocatore che possieda le sue caratteristiche: adattarsi a più sistemi di gioco, abile palla al piede e bravo negli inserimenti. Inoltre, nonostante la giovane età, il calciatore si è messo in mostra anche in palcoscenici europei Nell’ultima stagione, è stato infatti uno dei maggiori protagonisti del Genk in Europa League, mettendo in mostra numeri e prestazioni importanti. Inevitabilmente questo ha scaturito l’attenzione dei maggiori top club d’Europa.

Le richieste del Genk

Il Genk, forte del contratto che il giocatore ha firmato fino al 2029, e consapevole che su di lui si sono mossi già diversi top club europei, non farà sconti e chiede 40 milioni di euro per la cessione del suo cartellino. Nei giorni scorsi, va segnalato che il club belga ha rifiutato una proposta di 30 milioni da parte del Borussia Dortmund. Il messaggio quindi è chiaro: sotto la richiesta stabilita, il giocatore non lascerà il suo attuale club.

Il Milan, continua a monitorare la situazione e nonostante al momento non ci sia nessuna trattativa in piedi, non sono esclusi dei primi contatti a partire dai prossimi giorni.

Molto dipenderà anche sul fronte delle operazioni in uscita. La questione legata al futuro di Rafael Leao, vorrebbe essere risolta presto dalla dirigenza rossonera. Qualora infatti si registri la cessione del portoghese, il Milan con la somma incassata potrebbe decidere di tentare l’affondo finale per il gioiellino greco.