Nelle ultime ore, il nome di Gabriel Jesus è tornato in orbita Milan. L’attaccante brasiliano, in uscita dall’Arsenal e con il contratto in scadenza tra un anno, rappresenterebbe un’opportunità di mercato che la dirigenza rossonera potrebbe prendere in seria considerazione. Stando alle ultime indiscrezioni, il club inglese potrebbe lasciare partire il centravanti per una cifra vicina ai 20 milioni di sterline, richiesta economica che può rivelarsi una grande occasione di mercato per il club rossonero.

Un’operazione che inevitabilmente comporterebbe anche dei rischi. Nelle ultime stagioni, il classe 1997, ha dovuto convivere con diversi infortuni che hanno inciso sulle proprie prestazioni, e naturalmente le grandi aspettative riposte su di lui sono venute meno. Tuttavia, proprio questa serie di fattori potrebbero trasformare il suo acquisto in un’occasione da cogliere.

Profilo ideale per Amorim

Uno degli aspetti più convincenti riguarda il possibile inserimento del brasiliano nel sistema di gioco di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese, coerente con la sua identità e filosofia di gioco, è alla ricerca di un centravanti dinamico e abile con la palla al piede, caratteristiche che possiamo ritrovare nell’identikit di Gabriel Jesus. Il brasiliano, nel corso della sua carriera ha sempre ricoperto un ruolo da falso nove, muovendosi su tutto il fronte d’attacco e sopratutto sacrificandosi anche in fase di non possesso. Tutte caratteristiche che si sposano perfettamente con un calcio aggressivo e dinamico come quello proposto da Amorim.

Un profilo che porterebbe esperienza e personalità

Nonostante nelle ultime stagioni il suo rendimento non sia stato su livelli top, il valore del giocatore è indiscutibile e non può essere messo in discussione. Gabriel Jesus, ha accumulato esperienza con club importanti come il Manchester City, l’Arsenal e la nazionale brasiliana, vincendo trofei importanti e ritagliandosi sempre un ruolo da protagonista.

Un profilo del genere porterebbe al Milan non soltanto qualità tecniche, ma anche esperienza internazionale e mentalità vincente, qualità che potranno aiutare la crescita anche dei più giovani.

Occasione per il Milan

Inoltre, l’aspetto economico rende questa possibile operazione ancora più appetibile. Avendo il contratto in scadenza il prossimo anno, i Gunners difficilmente potranno mantenere una posizione troppo rigida, e il club meneghino potrebbe sfruttare questa situazione per chiudere l’affare a condizioni favorevoli

Se Gabriel Jesus dovesse ritrovare la migliore condizione fisica, i rossoneri si assicurerebbero un attaccante che, fino a pochi anni fa, era considerato tra i più completi del panorama europeo. Se Amorim dovesse davvero dare il suo via libera, la dirigenza rossonera potrebbe tentare di approfondire i discorsi con il club di Londra e tentare un grande colpo a costi veramente appetibili.