Rientrato a Milanello dopo il prestito all’Atalanta, Yunus Musah, potrebbe lasciare nuovamente il Milan in questa finestra estiva di calciomercato. Il centrocampista statunitense, in questi giorni si sta allenando con il resto della squadra e mister Amorim prima di esprimersi sulla sua cessione vorrebbe valutarlo nel corso del ritiro estivo.

La sua cessione resta però un’ipotesi attuale e concreta, soprattutto se la dirigenza rossonera riuscisse a piazzarlo con una formula che permette al club di incassare subito un tesoretto.

La Lazio sulle tracce di Musah

Su Yunus Musah, si registra un forte interesse da parte della Lazio. Infatti, secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista sarebbe un pupillo di Gennaro Gattuso, che lo conosce bene dopo averlo allenato nell’avventura con il Valencia. Il classe 2002, rappresenterebbe un colpo importante per la squadra capitolina, che si assicurerebbe un jolly in grado di ricoprire più ruoli in mezzo al campo.

Sempre il quotidiano, riferisce che i biancocelesti sono l’unica squadra che al momento ha avanzato una proposta. Si parla di 2 milioni per il prestito e 18 per il diritto di riscatto. Al momento il Milan, preferirebbe una proposta che includa l’obbligo di riscatto, ma allo stato attuale la Lazio non può prendere impegni economici a lungo termine.

Nonostante ciò, il club di Via Aldo Rossi, non ha chiuso alla cessione e si aspetta un piccolo rilancio da parte della dirigenza biancoceleste.