In attesa di conoscere quale sarà il futuro di Rafael Leao, la dirigenza rossonera continua a monitorare diversi obiettivi di mercato. Uno fra tutti è Kostantinos Karetsas, 18enne greco attualmente di proprietà del Genk.

Sul gioiellino classe 2007, si sarebbero già mossi diversi top club europei, uno fra tutti il Borussia Dortmund. Quest’ultimo, nei giorni scorsi avrebbe anche avanzato una proposta da 30 milioni di euro al club belga, richiesta però respinta perché ritenuta inadeguata al fronte dei 40 richiesti.

Il Milan resta in attesa e stando a quanto riporta l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, godrebbe della preferenza del giocatore. Un segnale da non sottovalutare e che anzi potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella trattativa.

Le parole di Matteo Moretto

"In queste ultime ore anche dal Belgio confermano che il Milan sia su Karetsas, che i rossoneri siano ancora in corsa col Borussia Dortmund. Da quanto mi risulta è chiaro che per il Milan serve un'uscita, in particolar modo quella di Leao. Questa sarebbe l'idea iniziale. Poi capiremo le mosse rossonere. Karetsas, se potesse aspettare il Milan, lo farebbe, perché tra i due club lui preferisce quello rossonero. La valutazione è sempre quella intorno ai 35 milioni di euro, magari più bonus, però è un profilo da tenere assolutamente in orbita Milan".