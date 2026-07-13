Il Milan sta considerando l'acquisto di un nuovo esterno destro. Torna alla ribalta Doué dello Strasburgo, insieme a Mazraoui del Manchester United.

Sebbene la squadra già disponga di due esterni destri, ovvero Alexis Saelemaekers e Zachary Athekame, la dirigenza del Milan sta pensando di aggiungere un nuovo calciatore in quella posizione. Questo perchè Ruben Amorim, nel corso della sua presentazione, ha espresso l'intenzione di provare il belga anche sulla fascia sinistra. Se questo dovesse avvenire, sarà necessario un nuovo elemento in grado di occupare il ruolo di titolare a destra.

Torna l’interesse per Guela Douè

Amorim valuta anche Mazraoui

Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, ci sono diverse opzioni in valutazione, compresodello Strasburgo, un giocatore già monitorato dai rossoneri un anno fa. Tuttavia, la trattativa precedente non si è conclusa con un accordo poiché la richiesta economica dei francesi era troppo elevata, portando il Diavolo a rivolgersi ad. Negli ultimi giorni, ci sono stati nuovi contatti con il suo rappresentante, poiché il calciatore continua a suscitare interesse a Casa Milan.Un'altra figura seguita con attenzione è, 28enne nazionale marocchino del Manchester United.ha già avuto modo di allenarlo durante la sua esperienza con i Red Devils e valuta positivamente la sua versatilità, avendolo utilizzato sia come esterno che come difensore centrale nella sua difesa a tre. Al momento, si tratta solo di un interesse, ma non si sa se in futuro possa trasformarsi in qualcosa di reale.

Se questi nomi di essere entrare ancor di più nell’interesse del Milan, allora inizierebbero le offerte e stando ai cartellini, sia lo United che lo Strasburgo partirebbero da almeno 20 milioni di euro. Per adesso il Diavolo ha messo a segno due colpi importanti come quello di Gila e Ramos e il capitale va saputo gestire.