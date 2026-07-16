Tornato a Milanello, dopo l’esperienza in prestito al Lecce, Francesco Camarda si sta allenando con il resto dei compagni in questi primi giorni di ritiro estivo. Il classe 2008, sfortunato negli ultimi mesi causa infortunio alla spalla, dovrà ora fare delle attente valutazioni su quale sarà il suo futuro.

Inevitabilmente, il giovane attaccante, ha bisogno di una squadra che gli permetta di trovare continuità in campo ed è proprio per questo motivo che si sta valutando l’ipotesi di un nuovo prestito.

La Sampdoria monitora il centravanti

Stando a quanto viene riportato da Tuttosport, la Sampdoria starebbe monitorando con molta attenzione il profilo di Francesco Camarda. La società ligure, è alla ricerca di un giocatore che possa rinforzare il propio reparto offensivo, e il classe 2006 sarebbe la soluzione ideale per il club blucerchiato.

Inoltre, con un’eventuale trasferimento a Genova, l’attaccante ritroverebbe Bernardo Corradi(nuovo mister della Sampdoria), suo ex allenatore nelle Under dell’Italia. Al momento si tratta solamente di un semplice interesse, nelle prossime settimane scopriremo se i blucerchiati escano allo scoperto con una prima offerta ufficiale.