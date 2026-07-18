La dirigenza rossonera, continua a monitorare con molta attenzione gli obiettivi indicati da mister Rubén Amorim e vorrebbe regalare al tecnico portoghese un altro innesto in difesa. Il profilo individuato sarebbe quello di Gonçalo Inácio. Il giocatore è un pupillo del tecnico rossonero, e proprio quest’ultimo sarebbe spingendo per far sì che il Milan intavoli una trattativa con lo Sporting Lisbona.

Nonostante in difesa sia già arrivato l’innesto di Mario Gila, il club, consapevole dei tanti impegni che ci saranno nel corso della prossima stagione, ritiene necessario aggiungere un altro difensore centrale capace di garantire qualità e affidabilità. Il classe 2001, risponde perfettamente a queste caratteristiche, oltre ad avere il vantaggio di conoscere già i principi di gioco di Amorim.

Inevitabilmente il Milan dovrà concentrarsi anche sulle operazioni in uscita e un eventuale trasferimento di Tomori (c’è l’interesse del Coventry), favorirebbe l’inizio della trattativa con il club di Lisbona. Nei prossimi giorni potranno esserci delle novità importanti, seguiranno aggiornamenti.