Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Luka Modric. Il centrocampista croato è infatti vicino a restare in rossonero anche per il prossimo anno.

Stando a quanto riferisce l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore si sarebbero sciolti gli ultimi dubbi e si va quindi verso la permanenza a Milano per un’altra stagione. Le parti sono rimaste in contatto in queste settimane, il Milan tramite Cardinale e Amorim ha continuato il suo pressing, l'ex Real Madrid si è preso del tempo per riflettere ma non ha mai chiuso la porta.

Il ruolo di Amorim e le probabili cifre del rinnovo

Per Ruben Amorim, la presenza in rosa di Luka Modric, sarà indispensabile per aiutare la crescita del gruppo e soprattutto potrà garantire esperienza e affidabilità nei momenti difficili della stagione. Lo stesso tecnico portoghese durante la conferenza stampa di presentazione si era così espresso:

“Modric è un giocatore che vogliamo tenere, ho parlato con lui due volte, non mi stancherò di farlo ancora. Ha giocato bene, penso che sia un punto fondamentale per noi. Non vi dico che giocherà tutte le partite, ma vogliamo contare su di lui per la prossima stagione, spero di averlo qui a breve”. Dichiarazioni che senz’altro hanno giocato un ruolo importante nella decisione finale del croato.

Restano ora da definire i termini economici dell'affare. È probabile che sia una riduzione dello stipendio rispetto allo scorso anno: un'estate fa firmò un contratto di un anno a 3,5 milioni di euro netti. Dettagli che appena scopriremo vi racconteremo.