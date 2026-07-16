Dopo gli acquisti ufficiali di Gonçalo Ramos e Mario Gila, il Milan continua a lavorare sulle operazioni in entrata. L’obiettivo della dirigenza rossonera, è quello di consegnare a mister Amorim una squadra adatta al suo stile di gioco e soprattutto in grado di essere competitiva su più forti.

Il neo tecnico portoghese ad oggi può ritenersi soddisfatto delle manovre del club rossonero, resta però in attesa di un innesto sulle fasce per completare la sua idea di gioco. Proprio su tale fronte, nelle ultime ore l’agente Jorge Mendes ha proposto ai rossoneri il profilo di Tiago Santos, terzino destro classe 2002 attualmente in forza al Lille.

La dirigenza riflette e valuta i costi

Va segnalato che il portoghese non è un profilo sconosciuto agli scout del Milan, che lo avevano già monitorato nelle scorse sessioni di calciomercato. Il giocatore, oltre ad essere molto rapido, è molto abile nello stretto e con la palla piede, caratteristiche senz’altro adatte per integrarsi nel migliore dei modi nei meccanismi tattici di Amorim.

Ad oggi, come vi abbiamo raccontato nella giornata ieri, la preferenza della dirigenza per il ruolo di esterno è però orientata verso Noussair Mazraoui. Il laterale marocchino, attualmente di proprietà del Manchester United, è un vero e proprio fedelissimo del tecnico portoghese, che lo ha valorizzato durante la sua esperienza sulla panchina dei Red Devils.

Nonostante ciò, la trattativa con la società inglese non si preannuncia facile ed è qui che potrebbe prendere quota la pista che porta a Tiago Santos. La dirigenza rossonera riflette e valuta i costi dell’operazione, decisa a completare al più presto la batteria degli esterni.