Il futuro di Pervis Estupinan sembra destinato a essere lontano da Milano. Il terzino ecuadoriano, arrivato la scorsa estate dal Brighton, non rientra nei piani della dirigenza rossonera, e per tale motivo la sua avventura con il Milan è già arrivata ai titoli di coda.

L’interesse dell’Aston Villa

Su di lui si registra un forte interesse da parte dell’Aston Villa. I Villans, negli ultimi giorni, hanno intensificato i contatti con il club rossonero e si preparano a chiudere l’affare in tempi brevi. Il giocatore, è un pupillo di Unay Emery, che lo allenato e valorizzato ai tempi del Villareal e vorrebbe averlo a disposizione già per il ritiro estivo.

Il club inglese, aspetterà la formalizzazione della trattativa che vede il trasferimento di Lucas Digne al Paris Saint-Germain, dopodiché effettuerà l’affondo finale.

Le cifre dell’operazione

Un anno fa il Milan aveva investito 17 milioni di euro (più 2 di bonus) per prelevare il difensore dal Brighton. L'obiettivo della dirigenza di Via Aldo Rossi è quello di non far registrare una minusvalenza e incassare una cifra che si aggiri intorno ai 20 milioni di euro.

Con il tesoretto derivante dalla cessione dell'ecuadoriano, i rossoneri sono pronti a tuffarsi sul mercato per andare a caccia del sostituto. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Noussair Mazraoui, jolly marocchino del Manchester United, molto apprezzato per la sua duttilità tattica che gli permette di coprire entrambe le fasce.