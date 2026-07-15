Il futuro di Filippo Terracciano e Warren Bondo sarà con molta probabilità lontano da Milano. Il difensore italiano, tornato dal prestito alla Cremonese, dove ha trovato continuità e disputato delle buone prestazioni, ha preso parte al raduno di Milanello e resta in attesa di conoscere quali saranno saranno i piani per il suo futuro.

Ad oggi non risultano offerte ufficiali per il classe 2003, ma stando a quanto riporta Tuttosport, il Monza avrebbe effetto un sondaggio per capire i costi e la fattibilità dell’operazione. Al momento non c’è ancora nulla di concreto, non è però escluso che nei prossimi giorni il club brianzolo decida di formulare un’offerta ufficiale.

Per quanto riguarda Warren Bondo la situazione è un po’ diversa. Il giocare intatti non è stato nemmeno convocato da Ruben Amorim per svolgere gli allenamenti con il resto dei compagni. La dirigenza rossonera avrebbe già comunicato ai suoi agenti che il centrocampista non rientra nei piani del tecnico portoghese.

Comunicazione che non lascia molti dubbi sul futuro del classe 2003. Stando alle ultime indiscrezioni sul giocatore si starebbe muovendo il Watford, club che milita seconda divisione inglese. Seguiranno aggiornamenti.