È ufficialmente iniziata la nuova fase per il Milan. L'incontro di lunedì ha segnato l'inizio della preparazione per la stagione 2026/27, la prima sotto la guida di Ruben Amorim. Il mister portoghese, scelto dalla proprietà e presentato recentemente da Gerry Cardinale, ha il compito di dare avvio a una nuova era, mirando a riportare i rossoneri ai vertici dopo anni poco brillanti. Le sessioni iniziali si concentreranno sulle strategie tattiche, mentre il club rimane attivo nel calciomercato. La dirigenza sta infatti continuando a cercare i rinforzi più adatti alle esigenze del mister. L'intento è quello di formare una rosa competitiva, capace di eccellere sia in Serie A che nelle competizioni europee. Uno degli obiettivi ora milita nello United. Se ne parla oggi nel Corriere dello Sport con il titolo: "Il Milan contatta Mazraoui". Amorim lo ha già allenato in Premier, si cerca un accordo.

Oltre a Mario Gila, arrivato al Milan nell'ultima settimana, il club rossonero potrebbe voler proseguire nella ricerca di un altro difensore. In questo contesto, il rinnovato interesse del Diavolo per il centrale portoghese classe 2003 Antonio Silva, cresciuto nel Benfica e tuttora in forza a quel club, assume un significato. Il suo nome è tornato d'attualità soprattutto perché il giovane calciatore ha scelto di non rinnovare il contratto con il club di Lisbona, posizionandosi sul mercato con un anno restante di accordo. Tuttavia, sembra che la Premier sia stata più veloce.

Antonio Silva: obiettivo sfumato! Accordo ad un passo con il Bournemouth

Poiché il difensore non è più considerato una priorità, altri club hanno colto l'opportunità per "intervenire" nelle negoziazioni con il: è il caso del Bournemouth, che secondo Gianluca Di Marzio è vicinissimo ad. Il direttore sportivo delle Cherries è Thiago Pinto, grande ammiratore del calciatore, desideroso di concludere la trattativa il prima possibile.