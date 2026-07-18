Loftus-Cheek e Tomori potrebbero lasciare Milanello in questa finestra estiva di calciomercato. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport. Secondo quanto riferisce il quotidiano, i due calciatori sarebbero finiti nel mirino Coventry City, club neopromosso in Premier League e guidato in panchina da Frank Lampard.

L’allenatore inglese, conosce bene entrambi i calciatori, avendoli potuti visionare all’interno del settore giovanile del Chelsea, e per tale motivo li vorrebbe avere a disposizione per questa sua nuova avventura. La società britannica farà di tutto per accontentare le richieste del tecnico e in questi giorni sta valutando la fattibilità di questa doppia operazione.

Prossimi giorni decisivi

Sempre in base a quanto riferito dal quotidiano, la trattativa è ancora in una fase preliminare e al momento non ci sarebbero stati contatti tra le due società. Il club inglese, prima di compiere i primi passi formali, intendesse approfondire i colloqui nei prossimi giorni per verificare le richieste economiche del club rossonero.

Il Milan resta quindi in attesa dei primi passi del Coventry, non considerando più Loftus-Cheek e Tomori due elementi fondamentali nel progetto tecnico di Amorim.