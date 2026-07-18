Dopo le prime mosse in attacco e difesa con gli arrivi di Gonçalo Ramos e Mario Gila, la dirigenza rossonera si concentra ora sulle operazioni per rinforzare il proprio centrocampo. Il nome nuovo per la mediana rossonera è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, in uscita dall'Olympique Marsiglia. Il danese classe 1995, grazie alle sue qualità in fase di interdizione, alla leadership e alla capacità di dare equilibrio al centrocampo, viene ritenuto un elemento che potrebbe garantire alla rosa un’ulteriore salto di qualità.

L’idea del Milan e la richiesta del club francese

Stando a quanto riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la valutazione che la società francese fa del suo giocatore è di circa 15 milioni di euro, e in caso di offerte non si opporrebbe alla cessione. Al momento non esistono trattative avanzate, ma il giocatore rimane tra le opzioni valutate dalla società rossonera.

La strategia rossonera resta quella di monitorare il mercato con attenzione, intervenendo soltanto nel caso in cui si presenti un’opportunità ritenuta sostenibile sia dal punto di vista tecnico sia sotto l’aspetto economico.

Nelle prossime settimane potremmo sicuramente capire se il Milan presenterà al Marsiglia la prima offerta ufficiale.