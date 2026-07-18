Il Milan è alla ricerca del sostituto di Estupinan: si valuta il parametro zero Raphael Guerreiro.

Riccardo Focolari
- Milano

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Con l’imminente cessione di Pervis Estupinan all’Aston Villa- mancherebbero gli ultimi dettagli prima di definire l’affare- la dirigenza rossonera si concentrerà per andare alla ricerca del suo sostituto. L’obiettivo del club meneghino sembra essere chiaro e delineato: consegnare a mister Rubén Amorim un giocatore già pronto per affrontare i numerosi impegni della prossima stagione.

Piace Raphael Guerreiro

Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, tra i profili presi in considerazione c’è Raphael Guerreiro, attualmente svincolato e quindi il suo acquisto avverrebbe a parametro zero. Il portoghese garantirebbe esperienza internazionale e affidabilità e, nonostante i suoi 32 anni, continua a garantire un rendimento di alto livello.

A dimostrazione di tutto ciò, lo sono i suoi numeri nell’ultima stagione con la maglia del Bayer Monaco: 29 presenze, 6 reti e 3 assist, numeri che testimoniano il suo contributo sia in fase offensiva sia nella costruzione del gioco.

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Tutte queste caratteristiche e la possibilità di prelevarlo a zero, rendono Guerreiro un profilo appetibile per la dirigenza rossonera. Nelle prossime settimane potranno esserci delle importanti novità.

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