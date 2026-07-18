La dirigenza rossonera continua a lavorare alle operazioni in entrata, e mantiene vive diverse ipotesi sul tavolo delle trattative. Un profilo che interessa molto al Milan, di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, è quello di Konstantinos Karetsas giovane talento greco, attualmente di proprietà del Genk.

Contatti con gli agenti

Il club rossonero ha messo nel mirino il giocatore già da diverso tempo, ma negli ultimi giorni sono iniziati i contatti con i suoi agenti. Il Milan, vuole capire quali siano i margini di fattibilità e i costi della possibile operazione. Sul giovane talento greco, si registra inoltre un forte interesse del Borussia Dortmund.

Matteo Moretto e le ultime news

Sul punto, è intervenuto l’esperto di mercato Matteo Moretto, che attraverso un video caricato su YouTube, ha parlato di come il giovane talento greco sia nei radar del Milan:

“Il talento classe 2007 del Genk piace per la sua duttilità sulla trequarti e la sua capacità di muoversi su tutta la linea della batteria di giocatori dietro la prima punta. Nonostante la trattativa in corso con il Borussia Dortmund, i rossoneri rimangono in corsa grazie ai contatti recenti con l'entourage del giocatore andati in scena in questi giorni”.