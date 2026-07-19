A fare il punto è stato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb

Roberto Maccarone
- Milano

Leao-Milan, addio in estate?

Milan, occhi sul centrocampo: Modric verso il rinnovo, Hojberg e Karetsas nel mirino

Sul Milanista.it ne abbiamo parlato diverse volte. E oggi siamo qui a fare nuovamente il punto della situazione. Il Milan ha già messo a segno due operazioni importanti (rispetto al calciomercato) con gli arrivi di Gonçalo Ramos e Mario Gila, ma il mercato rossonero non è finito qui. Le luci a San Siro, devono ancora accendersi. Lo diciamo perché tutte le indiscrezioni che abbiamo raccolto, vanno in questa direzione qui.

Le mosse della dirigenza

La dirigenza continua a lavorare sia sulle uscite sia sui possibili rinforzi e, in questa fase, uno dei reparti maggiormente sotto osservazione è il centrocampo. A fare il punto è stato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb. La situazione più vicina a una soluzione riguarda Luka Modric. Il croato dovrebbe proseguire la sua esperienza a Milano per un’altra stagione: il rinnovo viene considerato sempre più probabile, anche se la sua permanenza non esaurirà il lavoro del club in quella zona del campo.

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C'è ancora roba grossa da fare a centrocampo

Il Milan vuole infatti aggiungere un altro elemento alla rosa. Tra i profili valutati c’è Pierre-Emile Hojberg, centrocampista che potrebbe lasciare il Marsiglia nel corso dell’estate. Dal punto di vista dello stipendio l’operazione sarebbe compatibile con i parametri rossoneri. Prima di andare oltre, però, servirà capire quanto chiederà la società francese per lasciarlo partire.

Non c'è solo quel nome sul tavolo

Il nome del danese non è l’unico presente sul tavolo. Il Milan segue con interesse anche Konstantinos Karetsas, giovane talento del Genk che piace per qualità tecniche e margini di crescita. In questo caso la dirigenza deve decidere se accelerare subito oppure limitarsi, almeno inizialmente, a mantenere vivi i contatti. Attendere troppo potrebbe però complicare la situazione. Sul giocatore si è mosso anche il Borussia Dortmund, club che negli ultimi anni ha dimostrato di saper anticipare la concorrenza sui giovani più interessanti. Le due piste rispondono a esigenze differenti: Hojberg garantirebbe esperienza e solidità nell’immediato, Karetsas sarebbe invece una scelta più orientata al futuro. Il Milan riflette, mentre il rinnovo di Modric si avvicina.

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