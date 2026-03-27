Stefania Palminteri

Milan, le top news di giornata: Gabbia torna al centro della difesa
Il Milan riparte verso la sfida contro l'Hellas Verona, Allegri torna al 3-5-2: Gabbia torna titolare e confermata la fiducia a Leao.
Il Milan riparte verso la sfida contro l'Hellas Verona, Allegri torna al 3-5-2: Gabbia torna titolare e confermata la fiducia a Leao.
Hellas Verona Milan, ufficiale la, designazione arbitrale: Chiffi sarà il direttore di gara, Mazzoleni e Gargiglio al VAR.
Il Milan prepara la sfida contro il Verona: Allegri conferma il 3-5-2 e punta ancora su Leao. Attenzione ai diffidati in vista della Juve.
L'ex Serginho analizza il momento del Milan: dalla corsa Champions fino al futuro di Leao in rossonero dopo i fischi di San Siro.
Il futuro di Allegri tra Milan e Nazionale: gli scenari per la panchina dell’Italia e le possibilità di permanenza del tecnico in rossonero.
Fabio Capello analizza la crisi del Milan dopo il ko con l’Udinese: critiche relative a ritmo e atteggiamento, e commento sul tema Leao.
Il Milan riprende oggi gli allenamenti in vista di Verona: momento difficile per i rossoneri chiamati a ritrovare certezze e punti.
Le dichiarazioni del post-partita di mister Massimiliano Allegri dopo Milan-Udinese 0-3, le sue parole a caldo.
Segui il live della sfida tra Milan e Udinese valida per la 32esima giornata: tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.
Oggi alle 18 Milan-Udinese, le ultime sulla formazione rossonera: Allegri cambia modulo e uomini, Leao centravanti e tridente inedito.
Milan-Udinese, possibile svolta tattica col 4-3-3 e tridente Leao-Gimenez-Pulisic. Le ultime anche sul mercato: da Lewandowski a Jackson.
Il Milan dice addio allo scudetto, ora testa alla Champions: analisi del calendario a confronto tra Milan, Juve e Como nel mese di Aprile.
Josè Altafini analizza il momento del Milan dopo la sconfitta col Napoli: parole su Allegri, su cosa manca dal mercato e su Leao.
Il Milan torna in Australia per il pre-season tour 2026: in programma anche il derby contro l’Inter. Tutti i dettagli sulla tournée estiva.
Milan-Udinese, ufficiale la designazione arbitrale: Marchetti sarà il direttore di gara, Maggioni e Abisso al VAR.
Milan, le ultime da Milanello: ripresa degli allenamenti, rientro di Gabbia e possibili scelte di Allegri per la sfida contro l’Udinese.
Il Milan fatica in attacco: analisi del momento rossonero dopo il ko col Napoli e possibile svolta tattica verso il 4-3-3.
È il giorno di Napoli-Milan, probabili formazioni e scenari scudetto. Le scelte di Allegri e Conte, possibili sorprese e ballottaggi chiave.
Napoli-Milan è anche la sfida nella sfida tra Hojlund e De Winter. Il precedente è doloroso ma la crescita del belga cambia le carte in tavola
Le parole di Allegri in vista di Napoli-Milan: condizioni degli attaccanti, dubbi di formazione e possibili scelte offensive per il match.
Ultime da Milanello: gruppo quasi al completo verso Napoli, out Gabbia, dubbio Leao. Ipotesi Nazionale per Allegri ma il suo futuro è al Milan
Davide Bartesaghi si racconta tra passione per il Milan, settore giovanile e crescita personale a "On The Road".
Milan, verso la sfida contro il Napoli: rientri dei nazionali, condizioni di Rafael Leao e possibili scelte di Allegri per l’attacco.
Napoli-Milan, ufficiale la designazione arbitrale: Doveri sarà il direttore di gara, Mariani e Di Paolo al VAR.
Il Milan riparte oggi dopo la sosta nazionali: le prestazioni e il minutaggio dei rossoneri impegnati ieri con le rispettive selezioni.
Gianni Rivera analizza Milan e Nazionale. Fiducia in Gattuso, ma nelle big di Serie A ci sono pochi italiani: il confronto col passato.
Milan, le ultime: domani la ripresa a Milanello e programma completo degli impegni dei rossoneri impegnati oggi in giro per il mondo.
Le ultime tra sosta nazionali e mercato: resoconto sulle gare di ieri e dettagli sull’arrivo del giovane talento Andrej Kostic.
Saelemaekers dal ritiro del Belgio: "al Milan mi sento davvero a casa" e sul Mondiale: "perché non dovremmo avere il diritto di sognare?"
Santiago Gimenez racconta il problema alla caviglia: ora l’attaccante del Milan ha 8 partite per rilanciarsi e conquistare la conferma.