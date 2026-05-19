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Sono tante le discussioni e le ipotesi che in queste ultime settimane stanno circolando in merito al possibile assetto dirigenziale del Milan della prossima stagione. Ovviamente le decisioni spetteranno principalmente al numero uno del club, Gerry Cardinale, a fine stagione. Tuttavia secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina qualcosa starebbe già iniziando a muoversi.

Si tratta di un’ipotesi di cui si era parlato anche qualche mese fa, ma poi non se ne fece nulla. In vista di un possibile ribaltone societario, però, il nome che potrebbe tornare d’attualità sarebbe quello di Adriano Galliani.

Quello di Galliani sarebbe un ritorno graditissimo e innescherebbe anche quell’effetto nostalgia legato al passato glorioso del Milan, passato da cui prendere spunto se si vuole tornare a competere ai massimi livelli.

Sempre secondo la Gazzetta, Galliani avrebbe già avuto dei contatti con lo stesso Cardinale qualche mese fa, ai tempi del suo addio dal Monza, ed è un nome che potrebbe tornare concretamente in corsa soprattutto in caso di addio dell’attuale amministratore delegato Giorgio Furlani.

Milan, Galliani come figura d’equilibrio per il futuro

Furlani infatti, negli ultimi tempi, è stato spesso oggetto di contestazioni da parte della tifoseria rossonera, che ha addirittura fatto partire una raccolta firme proprio per chiederne le dimissioni, raccolta che avrebbe superato quota 50mila adesioni. Potrebbe quindi essere lo stessoa decidere di fare un passo indietro aldilà delle decisioni di: non è una possibilità da escludere del tutto.

Sta di fatto che nella dirigenza del Milan ci sono probabilmente troppi galli nel pollaio, troppe differenze di vedute. E qualora l’allenatore per il prossimo anno fosse nuovamente Massimiliano Allegri, qualche cambiamento diventerebbe quasi obbligatorio, visto che più di una volta il tecnico si è trovato in disaccordo con alcune scelte e situazioni. Senza una dirigenza compatta e unita è difficile costruire una squadra vincente. Questo Cardinale potrebbe averlo capito e a fine stagione farà inevitabilmente tutte le sue valutazioni.

Il nome di Galliani, in questo senso, rappresenterebbe perfettamente quella figura che oggi sembra mancare al Milan. È un uomo di calcio da una vita, non di finanza, e per esperienza e storia ha pochi paragoni in Italia. In più gode della stima di Allegri, con cui ha mantenuto un ottimo rapporto fin dai tempi della prima esperienza del tecnico rossonero sotto la presidenza di Silvio Berlusconi.

Occorrerà prima aspettare la conclusione della stagione. Poi Cardinale farà le sue valutazioni, ma nel grande calderone legato al futuro assetto del club rossonero va inserita anche l’ipotesi di un possibile ritorno di Adriano Galliani.